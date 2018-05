El PDeCAT veu voluntat de «diluir l'impacte» de la sentència de la trama Gürtel

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va considerar que l'operació que la policia espanyola va dur a terme ahir al matí per un presumpte frau en subvencions de la Diputació tenia la voluntat de «diluir l'impacte en l'opinió pública espanyola» de la sentència del Cas Gürtel.

En roda de premsa al Congrés, Campuzano es va mostrar convençut de la innocència de l'expresident de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. A més, va denunciar «la pràctica sistemàtica» de convocar els mitjans de comunicació abans de realitzar aquest tipus d'operacions, cosa que, segons ell, «vulnera el dret a la presumpció d'innocència» dels detinguts, que no són culpables fins que un jutge els condemni. Davant la sentència de la Gürtel, el portaveu del PDeCAT va defensar que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, hauria de dimitir i que, mentre «medita» si fer-ho o no, «com a mínim hauria de comparèixer al Congrés» per donar explicacions. Campuzano va dir, a més, que si es presenta una moció de censura contra Rajoy el seu partit hi donarà suport.