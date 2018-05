El PSOE registra al Congrés la moció de censura contra Rajoy i Cs demana eleccions

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat a primera hora d'aquest divendres una moció de censura contra el president del Govern, Mariano Rajoy, segons han confirmat a Europa Press fonts oficials de la direcció del partit.

D'aquesta manera, la iniciativa s'ha registrat abans que se celebrés la reunió prevista de l'Executiva Federal prevista a la seu del partit a Ferraz que a partir de les 11 h d'aquest divendres havia de sospesar la decisió. Segons les mateixes fonts, el secretari general del partit, Pedro Sánchez, ha decidit no esperar més i registrar la moció de censura després de sondejar als membres de l'executiva, que avalaven aquesta determinació.

Pot desbancar el PP del Govern amb aquesta moció?



Per prosperar, la moció hauria de comptar o bé amb el suport de Podem i Ciutadans alhora (malgrat les incompatibilitats que ja van manifestar durant la investidura fallida de Sánchez), o Podem i els partits nacionalistes, és a dir ERC, PDeCAT i PNB, malgrat que Pedro Sánchez rebutja el suport dels independentistes i el PNB acaba de permetre l'aprovació dels pressupostos de Rajoy "per responsabilitat". En tot cas, segons fonts de l'equip de Sánchez, una moció de censura permetria "retratar tothom" i posaria de manifest la voluntat real de Ciutadans a impulsar una regeneració política a l'Estat.

Ciutadans demana a Rajoy que convoqui eleccions



El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha afirmat que el seu partit rebutjarà la moció de censura i exigirà al president del Govern, Mariano Rajoy, que convoqui eleccions generals. En el cas que Rajoy es negui, promouran una moció de censura instrumental perquè es dissolguin les Cambres i se celebrin nous comicis.

En roda de premsa a València, Villegas ha dit que la solució a la situació actual "no són les presses ni l'oportunisme" del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ni que "surti Rajoy de la Moncloa perquè entri ell". Per això, ha avançat que Cs s'oposarà a la moció dels socialistes, per la qual suposa que Sánchez haurà recaptat el suport "dels separatistes i dels populistes".

Ronda de contactes de Sánchez ahir al vespre per sondejar els barons



El líder dels socialistes espanyols ja va mantenir aquest dijous converses amb bona part dels barons socialistes, que ho veuen també com una eina de rellançament de cara a les eleccions autonòmiques i locals de l'any vinent. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha donat ple suport a Sánchez en un tuit aquest matí i ha fet una crida a "oferir una alternativa de progrés per a Espanya".

El PSOE aborda la iniciativa després de 24 hores de silenci d'ençà de la publicació de la sentència que condemna el PP per Gürtel. Aquest dijous els serveis de premsa del PSOE s'havien limitat a apuntar en un brevíssim comunicat que "el PSOE considera inacceptable la resposta del PP i el govern davant la sentència del 'cas Gürtel' que implica políticament el president del govern i del PP, Mariano Rajoy".

Podem ja va emplaçar el PSOE a presentar la moció



El seu silenci va contrastat amb la reacció del líder de Podem, Pablo Iglesias, que va instar el líder del PSOE a presentar la moció de censura que el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, ja ha avançat que recolzaria. També amb les manifestacions d'Albert Rivera, que va amenaçar de trencar el suport de la seva formació al govern de Mariano Rajoy alhora que va recordar que ha d'actuar amb "responsabilitat" per evitar que els independentistes "s'aprofitin de la debilitat" de l'Estat.

A l'hora d'impulsar la moció de censura, el líder del PSOE toparà novament amb les limitacions que els barons van imposar al Comitè Federal del desembre del 2015 en què es va vetar la possibilitat d'assolir acords amb les forces independentistes. Una opció que si es referma ara tan sols deixa oberta la possibilitat d'un acord transversal amb Podem i Ciutadans alhora, just després que el partit de Rivera hagi donat suport als comptes de Rajoy.