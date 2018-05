Rajoy cancel·la el viatge a Kiev per veure la final de la Champions

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha cancel·lat el viatge que tenia previst a Kiev on havia d'assistir a la final de la Champions que dissabte enfronta el Reial Madrid al Liverpool.

Segons confirmen fonts de la Moncloa, el president ha pres la decisió després de la crisi oberta per la sentència de la Gürtel. Rajoy és seguidor reconegut del Reial Madrid i acostuma fins i tot a felicitar per Twitter els triomfs de l'equip blanc. Després de la sentència, feta pública dijous, Cs ha demanat al president espanyol que convoqui eleccions i sinó avisa que presentarà una moció de censura "instrumental" per anar a les urnes.

Al mateix temps, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha registrat aquest divendres una moció de censura per fer fora Rajoy. A diferència de Cs, Sánchez ha assegurat que vol governar "per recuperar la normalitat institucional".