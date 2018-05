Rivera: «Els que tenien dubtes sobre allargar el 155, que mirin què està passant»

El president de Cs, Albert Rivera, va vincular la necessitat d'allargar el 155 amb la macrooperació que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) va portar a terme ahir per suposades subvencions irregulars a la Diputació. «Els que tenien algun dubte fins avui sobre si estendre el 155 que mirin què està passant», va dir Rivera a Onda Cero.

El diputat al Congrés va assegurar no sorprendre's d'aquesta operació perquè fa anys que alerta del «desviament de diners públics a empreses vinculades com l'ANC o Òmnium, que fa anys que reben milionades per donar un cop d'estat». Va afegir que s'alegra «que si algú ha comès un delicte se'l persegueixi». Així, Rivera va tornar a demanar al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, que «rectifiqui» i allargui l'aplicació del 155 i que hi hagi un control efectiu de les finances de la Generalitat. Rivera va assegurar que «fa anys» que alerten de fets com els que suposadament estan darrere de la macrooperació de la UDEF i va lamentar que no s'ha fet «res». «Aquí estan les conseqüències», va afegir.