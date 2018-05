Tornen a denegar la llibertat a Forn per haver donat suport als CDR

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va tornar a denegar la llibertat al conseller destituït d'Interior, Joaquim Forn, i considera que es manté tant el risc de reiteració com el de fugida.

El jutge li retreu les seves expressions incloses en una carta (escrita juntament amb Oriol Junqueras) que es va llegir en l'acte del 2 de maig a la plaça de Sant Jaume, quan es complia mig any del seu empresonament. Segons el jutge, a la carta Forn donava suport als CDR i va «incitar la ciutadania a resistir i a mantenir-se ferms». Segons el jutge, també va proclamar que Catalunya és «un país viu que no es resigna, ni cedeix a la repressió ni l'amenaça».

Aquestes declaracions, doncs, serveixen de base al jutge per argumentar que no es refia del conseller destituït i que, per tant, el manté en presó preventiva. L'escrit es va presentar al principi de maig.