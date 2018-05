Torra demana per carta a Rajoy que autoritzi «d'immediat» el nomenament dels consellers

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per traslladar-li les conclusions del dictamen jurídic de la Comissió Jurídica Assessora i demanar-li que autoritzi "immediatament" el decret de nomenaments dels consellers. El dictamen conclou que el govern espanyol ha d'autoritzar la publicació del decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i avala que els consellers "absents" puguin prendre possessió del càrrec. En la carta, Torra li demana que "sense més dilacions" ordeni la publicació per tal que de manera "immediata" els membres del govern puguin prendre possessió, es posi fi a l'aplicació del 155 i es "comenci a restablir la normalitat institucional a Catalunya". El president de la Generalitat s'acomiada reiterant la seva "plena voluntat d'un diàleg sincer" que creu que s'ha de traduir en una primera reunió "pròxima".

Torra defensa que la publicació del decret al DOGC és un "acte degut" que no pot estar subjecte a consideracions de caràcter polític, així com tampoc ho poden estar els noms que integren el Govern de la Generalitat.

Segons relata el president de la Generalitat, dilluns passat el Ministeri de la Presidència va respondre per escrit que estava estudiant la viabilitat jurídica de la publicació del decret. I afegeix que dimarts el secretari del Govern, Víctor Cullell, va demanar novament l'autorització de la publicació. Una carta que el govern espanyol no va respondre. Davant d'aquesta situació, Torra explica que va demanar un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora per conèixer els passos a seguir per desbloquejar la situació que, segons Torra, ha provocat el govern espanyol.

Seguidament, Torra li detalla les conclusions del dictamen adoptat per unanimitat. El text jurídic afirma que, "en el cas que no s'atorgui o que es denegui expressament, els òrgans que han d'autoritzar la publicació del Decret incorren en un incompliment que és contrari a l'ordenament jurídic i, per tant, susceptible de control judicial".

Pel que fa a la presa de possessió dels nous consellers i conselleres, el dictamen apunta que "les persones nomenades com a membres del Govern no tenen limitat l'exercici dels seus drets polítics i no concorre cap circumstància legal que n'impedeixi la presa de possessió". En aquest sentit, afegeix que "cap norma exigeix que la presa de possessió dels membres del Govern hagi de ser simultània i presencial", però sí que "cal que consti de manera fefaent la seva voluntat d'acceptar el càrrec i les obligacions que comporta".

"Per tots aquests motius li demano que procedeixi immediatament i sense més dilacions a l'autorització de la publicació del decret perquè "immediatament puguin prendre possessió els membres del nou Govern, es posi fi a l'aplicació de l'article 155, que tant ha perjudicat el país, i es comenci a restablir la normalitat institucional a Catalunya".

Tot i que Torra no en fa referència a la carta dirigida a Rajoy, en un comunicat el Govern ha anunciat que el president de la Generalitat demanarà mesures cautelaríssimes urgents al TSJC i que no descarta una querella per prevaricació contra Rajoy.