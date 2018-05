Zoido diu que «no hi haurà impunitat perquè és el que exigeix l'estat de dret»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va advertir ahir que «no hi haurà impunitat, perquè és el que exigeix l'estat de dret», sobre l'operació anticorrupció que es desenvolupa a Catalunya pel presumpte desviament de subvencions públiques.

Sobre la relació d'aquests escorcolls i les més de 30 detencions d'aquesta operació amb el procés independentista, el ministre va dir als periodistes que haurà de ser la investigació policial, encara en marxa, la que ho determini.

Per la seva banda, l'eurodiputat del PP Esteban González Pons demanarà a la UE que investigui si el Govern català ha utilitzat fons comunitaris per finançar el procés independentista, arran de l'operació policial desplegada a Catalunya pel presumpte desviament de subvencions per a aquest fi.

El portaveu del PP a l'Eurocambra enviarà una pregunta escrita a la Comissió Europea (CE) perquè investigui si «fons europeus s'haguessin destinat a intentar trencar Espanya», segons va anunciar el Partit Popular Europeu (PPE) a través d'un comunicat.