Canadà Quinze ferits per una bomba en un restaurant

?Almenys 15 persones van resultar ferides la nit de dijous després d'una explosió en un restaurant indi en una plaça de la ciutat canadenca de Mississauga. La policia va informar que l'explosió va ser produïda per un artefacte explosiu improvisat i busca dos homes, d'uns 20 anys, que van fugir del lloc immediatament després de l'esclat. Segons informes mèdics de Peel, entre els ferits hi ha tres persones en estat crític que van tenir «lesions per ona expansiva», segons va recollir la cadena canadenca CBC. A més, dues persones van ser traslladades a l'hospital Sunnybrook.