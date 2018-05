Ciutadans rebutja la proposició i demana eleccions anticipades

n El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va exigir ahir al president espanyol, Mariano Rajoy, que convoqui eleccions i va amenaçar que si no ho fa, impulsarà una moció de censura «instrumental» al marge de la presentada pel PSOE aquest divendres, ja que, al seu parer, «ha tingut el suport dels separatistes i dels populistes». En roda de premsa des de València, Villegas va donar la legislatura per «liquidada» després de la sentència de Gürtel, que condemna el PP.

El secretari general de Cs va anunciar que el pròxim dilluns, 28 de maig, l'executiva nacional decidirà quina és la «millor solució», que, al seu parer, passa per convocar eleccions en les pròximes setmanes, un cop s'hagin aprovat els PGE i s'hagi ampliat el 155 per tal de garantir «l'estabilitat» del país. «La corrupció del PP ha asfixiat aquesta legislatura», va reblar José Manuel Villegas.

El secretari general de Cs va considerar que els espanyols «no es mereixen un Govern corrupte i condemnat», però es va mostrar contrari a entregar el poder a Pedro Sánchez. Per aquesta raó, va apostar perquè hi hagi eleccions per tal que «els espanyols decideixin». En aquest sentit, va defensar que ara mateix es necessita un «govern fort i legitimat» per tal de «fer front a reptes com el separatisme a Catalunya».

En aquest sentit, la formació taronja sosté que les eleccions s'han de convocar en les pròximes setmanes «per enfortir Espanya i les seves institucions», però defensa que abans «cal aprovar els pressupostos per tal de garantir l'estabilitat econòmica» del país i «decidir què fer amb el 155».