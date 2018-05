Cs demana al PSOE que retiri la moció per negociar-ne una altra només per convocar eleccions

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha mantingut la seva oposició a donar suport a la moció de censura de Pedro Sánchez, que ha titllat de "precipitada i irresponsable", i ha emplaçat el PSOE a retirar-la per presentar-ne una altra conjuntament amb ells i "instrumental", amb l'únic objectiu de precipitar les eleccions. En una atenció als mitjans Villegas ha demanat a Sánchez que rectifiqui, perquè Cs no està "per satisfer les ànsies de Sánchez" per entrar a la Moncloa i per permetre la formació d'un "govern Frankenstein", en referència als "independentistes" i als "populistes". Villegas ho ha dit poc després que el secretari general del PSOE, José Luis Ábalos, assegurés que la convocatòria electoral "no serà un problema" per obtenir el suport de Cs a la moció contra Rajoy.

Villegas ha afirmat que Rajoy segueix sense "assumir que ha acabat la seva etapa", però la solució no pot ser "un govern Frankenstein" de la mà dels que "volen trencar Espanya". Cal obrir, ha dit "una nova etapa de regeneració democràtica".

Segons Villegas, si Rajoy "s'enroca" Cs està "disposat a seure amb el PSOE de com convoquem les eleccions de manera immediata". En aquest sentit, ha rebutjat que sigui el PSOE el que presenti unilateralment la moció i que Sánchez l'encapçali: "s'haurà de parlar de qui convoca les eleccions i qui és aquest candidat instrumental", i s'haurà de parlar de "com superar la situació de "bloqueig" dels pressupostos i de com s'aplica el 155 a Catalunya. En aquest sentit, ha dubtat que un Pedro Sánchez que necessiti els vots dels independentistes apliqui "correctament el 155".