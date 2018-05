Els detinguts pel suposat frau de la Diputació queden en llibertat

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, va deixar ahir al migdia en llibertat amb càrrecs els cinc principals detinguts dijous per la policia espanyola en una operació contra suposades subvencions irregulars atorgades per la Diputació de Barcelona per a la cooperació amb el Tercer Món.

Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera (Maresme); Jordi Castells, subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat; Jonathan Jorba, excap de l'Oficina de Cooperació de la Diputació; Víctor Terradellas, president de la fundació CATmón; i Joaquim Ferrer, exdirectiu de Pimec, es van negar a declarar i van quedar lliures sense cap tipus de mesura cautelar, com la resta dels 29 detinguts en l'operació Estela de dijous.

La causa, en la qual hi ha en aquests moments 33 persones amb la condició d'investigats, està declarada secreta i, segons fonts jurídiques, encara trigarà molt a aixecar-se el secret. No obstant això, les interlocutòries per ordenar els escorcolls donaven molts detalls de la investigació, oberta pels delictes de malversació de fons públics, frau de subvencions, negociacions prohibides a funcionaris, falsedat documental i tràfic d'influències.

Precisament entre aquestes ordres d'escorcoll s'hi va incloure una empresa de Manresa, Disseny i Sostenibilitat SL, administrada per l'empresari Lluís Basiana Obradors. El jutge, en la resolució on dictava l'escorcoll, considera que l'empresa, situada a la carretera de Cardona, s'hauria beneficiat d'una subvenció irregular concedida a Pimec, per valor de 45.000 euros, destinada inicialment a l'estudi i desenvolupament d'un pla d'acció per a la gestió de residus sostenibles a la regió de Veraguas, a Panamà.

Cap dels investigats ni els seus advocats van voler fer ahir declaracions en sortir del jutjat, excepte l'advocat de CDC Francesc Sànchez, que va anar a rebre Terradellas després que quedés en llibertat i va assegurar que el president de la Fundació CATmón no va cometre «cap irregularitat» i que «només apareix en un expedient», que és «de 20.000 euros».