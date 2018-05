ERC accepta que Comín no delegui el vot per no posar en risc els acords aprovats en el ple

L'exconseller i diputat d'ERC Toni Comín no va votar en el ple d'ahir al Parlament en espera que la setmana que ve la mesa de la cambra catalana estudiï el seu vot delegat després que hagi canviat la seva situació processal i tot esperant l'informe dels lletrats.

Abans de l'inici del ple, ERC va acceptar que Comín no delegués el seu vot, ja que aquest podria posar en risc els acords que s'havien d'aprovar durant la sessió plenària i, a més, la mesa podria incórrer en un presumpte delicte de prevaricació, segons denunciava l'oposició. La mesa es va reunir abans de l'inici del ple per abordar les peticions de reconsideració presentades pel PSC-Units per Avançar i pel PPC perquè Comín, que és a Bèlgica, no delegués el seu vot durant la sessió fins que els lletrats del Parlament no es pronunciïn. ERC va acceptar que el seu diputat no exercís el vot, després que dimarts passat la mesa acordés donar-li una setmana per aportar la documentació necessària per aclarir la seva situació legal.