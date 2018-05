ERC posarà per davant la defensa dels drets i llibertats dels catalans a l'hora de tramitar la moció

La portaveu nacional d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha mostrat la disposició de la seva formació per donar suport a la moció de censura del PSOE contra Mariano Rajoy perquè la veu com una "finestra d'oportunitat" per combatre la corrupció i avançar en la resolució política del conflicte amb Catalunya. Vilalta ha assegurat que "hem d'aprofitar totes les oportunitats per fer el que Catalunya necessita i la ciutadania necessita" i ha insistit que sempre es posarà per davant la defensa dels drets i llibertats dels catalans. La portaveu republicana no ha volgut parlar de condicions per sumar-se a iniciativa dels socialistes per fer fora Rajoy de la Moncloa però sí que ha exigit que es deixi d'insultar l'independentisme i, en concret, el president Quim Torra en relació amb les acusacions de racista que Pedro Sánchez va llençar cap al president. Vilalta n'ha parlat durant una visita a la 39a edició de l'Aplec del Caragol de Lleida.

Marta Vilalta ha afirmat que "des d'ERC, com sempre, farem el millor per Catalunya i la seva ciutadania en qualsevol de les decisions que prenem. Ara s'obre una oportunitat per fer caure el govern del PP que lidera la corrupció, la violència i la repressió contra Catalunya. Si tenim l'oportunitat de fer caure Rajoy i el PP, ho farem. Hem d'aprofitar totes les oportunitats per fer el que Catalunya necessita i la ciutadania necessita. Sempre dempeus contra la corrupció, la repressió i la vulneració dels drets i les llibertats de la ciutadania. Aprofitarem qualsevol espai, també el Congrés per revertir tot això, sempre defensant els interessos del país".

Preguntada sobre les condicions que podrien exigir als socialistes, Vilalta ha reiterat que "sempre posarem per davant la defensa dels drets i les llibertats i això també en la tramitació de la moció de censura i reclamarem la defensa de la democràcia i dels drets i llibertats de la ciutadania i el poble català". I ha afegit que "estem oberts a escoltar tothom i qualsevol proposta però no hi ha d'haver cap dubte en que posarem per davant la defensa dels drets de la ciutadania".

La portaveu d'ERC sí que ha fet una petició més explícita: "exigim que es deixi d'insultar i ofendre al president de Catalunya i que pari el setge en contra de l'independentisme. És un projecte obert, divers transversal que no mira la gent d'on ve i que només vol sumar. Aquest és el projecte que defensem, res de racisme i discriminació. La república és l'única garantia de tenir drets per a tothom i llibertats".

"Tots els escenaris que s'obren cada dia són oportunitats que hem d'aprofitar des del projecte republicà. Són finestres d'oportunitat per al diàleg, la negociació i la resolució política del conflicte. Cal treure la judicialització i treure el cas català dels jutjats. S'ha de negociar de forma política. S'està veient a nivell internacional que no hi ha delictes, no hi ha hagut rebel·lió ni violència. Que no hi hauria d'haver presos polítics. Per tant reclamem que deixin anar per la via judicial. Que deixin d'utilitzar la justícia per fins polítics", ha recalcat.

D'altra banda, Marta Vilalta s'ha mostrat convençuda que "ben aviat es podrà publicar al DOGC i tenir el Govern que necessitem, que pugui actuar amb plena efectivitat per tal de treure'ns de sobre el 155 i recuperar el control de les institucions encara a mans de Soraya i Millo, que ha quedat clar que són els líders de la corrupció a l'Estat. No pot passar ni un dia més. Estem treballant perquè es pugui fer efectiva aquesta publicació".

Aquest dissabte al migdia també ha passejat per la festa en una visita privada el president del Parlament, Roger Torrent.