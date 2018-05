JxCat, ERC i la CUP tomben crear la comissió d'investigació sobre espionatge dels Mossos a polítics i periodistes al Parlament

El ple del Parlament d'ahir va tombar la proposta de resolució de Cs, el PSC-Units, CatECP i el PPC de crear una comissió d'investigació sobre el suposat «espionatge a periodistes i polítics per part del Govern».

Els vots de JxCat, ERC i la CUP es van imposar als de la resta de grups, de manera que no va prosperar la proposta. Els independentistes reclamen a la formació taronja, a socialistes, a comuns i a populars que ampliïn l'objecte d'investigació a tots els cossos policials, i no només a les «activitats de seguiment» per part dels Mossos d'Esquadra.

«Amb principis endavant tot el que ampliï, però no el que retalli o la faci inoperant», va lamentar la diputada socialista Assumpta Escarp. «No podem fer la transparència a mida», va replicar el republicà Òscar Peris.

Des de Cs, el diputat Matías Alonso va lamentar que els tres grups independentistes –«tots els reaccionaris»– hagin optat per un «no». En aquest sentit va carregar contra «els supremacistes amics» de Carles Puigdemont, als «republicans que prioritzen interessos partidistes» i als «antisistema que donen suport entusiasta». I els va instar a retirar totes les emenes i a aixecar «el bloqueig» a la comissió: «Tenen una oportunitat de fer un gest veritablement democràtic rebutjant una pràctica totalitària».

En agrair el to de la negociació, la socialista Assumpta Escarp va avalar que s'introdueixin més aspectes a la investigació com demanen els independentistes. Ara bé, hi donaran suport si això no suposa «retallar o fer inoperant» la comissió d'investigació.

En aquest context va advertir que «cap govern de manera presumptament il·legal» pot espiar i seguir persones que no en comparteixen «l'ideari». «És necessari aclarir els fets», va resoldre.