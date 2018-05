JxCat i ERC obren la porta a votar a favor de la moció

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, es va obrir ahir a parlar amb el PSOE de la moció de censura al president del Govern, Mariano Rajoy, però va demanar al líder socialista, Pedro Sánchez, que aquesta vegada la seva iniciativa vagi «de debò».

En declaracions als periodistes als passadissos del Congrés, Campuzano va dir que «a qualsevol país d'Europa» Rajoy ja hauria dimitit després de la sentència de la Gürtel que condemna el PP. Com que això no ha succeït, Campuzano va dir que esperava que el PSOE fes el pas davant aquest «escàndol», i va coincidir amb els socialistes en la necessitat de «fer fora» Rajoy. El diputat va explicar que ja ha parlat amb la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, per traslladar-li que la seva formació està disposada a parlar de la iniciativa, però va evitar concretar quines condicions posaria el PDeCAT per donar-li suport. Des de Barcelona, el portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, es va preguntar «què guanyen els catalans substituint un president cor-rupte» i «pèssim» per un «còmplice» de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Per la seva banda, el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, va garantir el suport del seu grup a una eventual moció contra Rajoy. Tot i això, va reclamar a Sánchez que «corregeixi» i «rectifiqui» algunes actituds envers els independentistes. I és que el republicà atribueix a Sánchez participar d'una competició amb Cs «per la catalanofòbia» i «l'espanyolisme» que l'ha portat a acusar-los de «xenòfobs». A més, retreu que el PSC estigui plantejant-se una moció de censura a Badalona per pactar amb el PPC de Xavier García Albiol.