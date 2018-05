L'Audiència decidirà dilluns si 16 condemnats pel cas Gürtel entren a la presó

La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional que va jutjar 37 persones per participar a la primera època d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005) ha citat per a dilluns 16 els condemnats, entre ells l'extresorer del PP Luis Bárcenas, per celebrar la vista per valorar el seu possible ingrés a la presó, tal com va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció.

El tribunal va citar aquests 16 condemnats a petició de les fiscals del cas. Després de conèixer-se la sentència, van sol·licitar que s'acordessin les compareixences per decidir si són enviats a la presó o se'ls imposa alguna mesura cautelar abans que el Tribunal Suprem faci ferma aquesta resolució.

Entre els citats no hi ha els líders de la trama Gürtel, Francisco Correa –condemnat a 51 anys i 11 mesos– i Pablo Crespo –37 anys i mig–, ja que aquests ja són a la presó de Valdemoro complint la condemna de 13 anys per arreglar els contractes públics del muntatge de l'expositor de la Generalitat Valenciana a la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que ja ha estat ratificada per l'alt tribunal. Els que sí que hauran d'acudir a l'Audiència Nacional són Bárcenas –33 anys i quatre mesos–, l'exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega –38 anys i tres mesos–; el de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda –14 anys i quatre mesos–; l'exmembre del Comitè Executiu i de la Junta Directiva Regional del PP Alberto López Viejo –31 anys i nou mesos– i el comptable de la trama, José Luis Izquierdo –17 anys i set mesos–, entre d'altres.