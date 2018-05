Martínez-Maíllo: "Si triomfa la moció de censura, Espanya serà ostatge dels independentistes"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha carregat amb força aquest dissabte contra la moció de censura impulsada pel líder del PSOE, Pedro Sánchez, i s'ha centrat en la seva recerca de suports entre Podem, ERC, PDeCAT i Bildu. "Pedro Sánchez vol arribar a la Moncloa de la mà dels que volen trencar Espanya i de qui son els hereus del terrorisme", ha etzibat Martínez-Maíllo durant la seva intervenció a la Junta Directiva Provincial del PP de Zamora. "Algú pensa que els independentistes donaran suport al PSOE sense demanar res a canvi?", s'ha preguntat en veu alta el coordinador general del PP, que ha ironitzat amb la possibilitat d'un Sánchez anant a "mendicar" el suport a Puigdemont a Berlín. "Si triomfa la moció de censura, Espanya serà ostatge dels independentistes", ha recalcat Martínez-Maíllo, que ha fet un pas més i ha qualificat de "traïdor" Pedro Sánchez per voler pactar amb ERC i PDeCAT per tirar endavant la moció. "Passarà a la història com el Judes de la política espanyola", ha sentenciat el coordinador general del PP.

"La moció de censura és una irresponsabilitat i una immoralitat", ha insistit Martínez-Maíllo, que afirma que el líder del PSOE vol arribar a la presidència del govern espanyol "a tota costa". "Pedro Sánchez ha passat del 'no' és 'no' al 'jo' és 'jo' perquè el seu únic objectiu és arribar a la Moncloa a qualsevol preu", ha disparat el coordinador general del PP, que ha posat sobre la taula les conseqüències econòmiques d'aquesta moció del PSOE. "Està posant potes enlaire Espanya, amb una pujada de la prima de risc, una baixada de la borsa i posant en risc els pressupostos generals de l'Estat. Tot això no li pot sortir gratis", ha enumerat Martínez-Maíllo, que s'ha mostrat convençut que la moció de censura acabarà fent figa. "Existeix últimament una sobreexcitació a la política espanyola que neix d'aquells que volen deslegitimar el PP com a partit de govern. Jo vaticino que aquest intent de fer fora el PP fracassarà, i Rajoy i el PP sortiran reforçats de cara al futur. Ja ho veureu", ha pronosticat entre aplaudiments el coordinador general popular.

"El que passa és que alguns encara no han acceptat el resultat de les urnes. I són les urnes i els espanyols qui legitimen els partits. A Pedro Sánchez li han dit, no una, sinó dues vegades, que no el volen a la Moncloa", ha recordat Martínez-Maíllo, fent referència a les eleccions de 2015 i 2016. "Si els espanyols no el volen perquè hem d'acceptar un president com aquest?", ha qüestionat el coordinador general del PP, que seguidament s'ha dirigit directament als barons del PSOE perquè impedeixin qualsevol pacte amb l'independentisme per tirar endavant la moció de censura. "Demano als socialistes que facin reflexionar Pedro Sánchez. On estan aquells com la senyora Susana Díaz, el senyor Lambán, la senyora Armengol o el senyor García-Page? Tots aquells que li van dir a Sánchez que amb els independentistes no? Aquells que el van fer fora de la secretaria general precisament per això?", s'ha interrogat en veu alta Martínez-Maíllo. "Els demano que ara no callin. I, si ho fan, seran còmplices de la traïció a Espanya que representa aquesta moció de censura", ha conclòs el coordinador general del PP.