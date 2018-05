El PNB vol esperar a veure què proposa Sánchez sobre el País Basc i Catalunya

El portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, va mostrar la disposició de la seva formació a «parlar» amb el PSOE de la moció de censura per conèixer quin és el seu «plantejament respecte al País Basc i les seves aspiracions» sobre Catalunya, encara que va reconèixer que en aquest moment hi ha «massa incògnites». Esteban va dir no conèixer quina és «la intenció» del secretari general del PSOE per plantejar una moció de censura i tampoc amb qui vol parlar, i va preguntar-se «si el que vol és conformar Govern o no es tracta d'això... hi ha massa incògnites i en funció de la valoració que fem prendrem la decisió en el moment oportú», va afegir. Després de remarcar que prefereix que s'hagi arribat aquí «amb un pressupost aprovat, ja que, si no, la circumstància podria ser dramàtica», va incidir en la necessitat d'esperar a veure si el que els socialistes busquen és «una foto o tenen solucions concretes».