Rajoy acusa Sánchez de voler ser president a qualsevol preu arran de la moció de censura

El president del Govern espa-nyol, Mariano Rajoy, va comparèixer ahir de manera extraordinària a la Moncloa per respondre a la presentació d'una moció de censura per part del PSOE, que, segons el seu criteri, «debilita Espanya» i respon als interessos personals de Pedro Sánchez, que vol ser president «a qualsevol preu i amb qui sigui».

Rajoy, que va recordar que Sánchez només la podria fer prosperar amb el doble suport de Podem i Cs, o bé amb les forces independentistes –«qualsevol dia el veurem pactant amb el senyor Puigdemont», va etzibar–, va respondre negativament a la demanda de Ciutadans de convocatòria d'eleccions anticipades. «Del que depengui de mi, la legislatura durarà quatre anys», va afirmar tancant la porta a una convocatòria dels comicis. Va ironitzar també que de nou el líder del PSOE pretengui governar «amb 84 escons», i ho va rebatre recordant que la moció de censura ja s'ha traduït en una caiguda de la borsa i en un augment de la prima de risc.

Fonts del seu equip es van mostrar desafiadors amb Sánchez en conversa amb els periodistes: «Que presentin la moció de censura i ja veurem» –apuntaven– perquè «nosaltres hem guanyat la confiança de la cambra fa 72 hores al debat dels pressupostos» i «no hem de fer res». «Qui ha de dir ara que farà és Sánchez, i qui està a examen és ell, el seu programa i els seus suports», van sentenciar. El president espanyol va destacar que la moció de censura arriba després de l'aprovació dels «millors pressupostos» al Congrés dels Diputats, perquè, segons va assegurar, doten «d'estabilitat» a l'Estat en un moment de «dificultat» per a Espanya per l'aplicació del 155 a Catalunya.



«Recuperar la normalitat»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar que convocarà eleccions si guanya la moció de censura, però abans vol governar per «recuperar la normalitat institucional, l'estabilitat, netejar de corrupció les institucions i atendre les urgències socials». Per tant, no recull el guant de Cs, que va dir que li donarà suport sempre que vagi a les urnes immediatament.

Sánchez, però, no va descartar el suport dels partits independentistes i va assegurar que la moció va dirigida «als 350 diputats». «Els demano responsabilitat i generositat per treure entre tots Espanya del fangar de la corrupció», va manifestar. Sánchez va criticar durament Rajoy per no haver assumit «cap responsabilitat» després de la sentència de la Gürtel, i va dir que és «l'únic responsable» de la situació de «desafecció política, crisi institucional i crisi de confiança per part de l'opinió publica», va declarar.

El PSOE va registrar ahir al matí la moció de censura i ho va comunicar al rei Felip VI, i Sánchez va reunir d'urgència l'executiva per comunicar-los que havia registrat una moció de censura contra Rajoy. El secretari general dels socialistes va carregar contra el PP i Rajoy després de la contundència de la sentència del cas Gürtel, que considera provat que va existir un «autèntic i eficaç sistema de cor-rupció institucional» entre el PP i el Grup Correa «a escala central, autonòmica i local», i avala que va existir una caixa B. El PP ha estat condemnat a títol lucratiu a retornar 245.000 euros.

Segons Sánchez, el PP tenia «una altra oportunitat» per «assumir responsabilitats» davant una sentència que qualifica de «demolidora». Veient que el PP no ha fet el pas, va defensar que «per responsabilitat» han hagut de registrar la moció de censura per fer fora Rajoy, que ahir va cancel·lar el viatge que tenia previst a Kíev per assistir a la final de la Champions –Reial Madrid i Liverpool– després de la crisi oberta per la sentència de la Gürtel.



Requereix majoria absoluta

La Constitució remarca que la moció de censura, en ser constructiva, requereix majoria absoluta, fet que exigeix reunir 176 diputats, i no n'hi ha prou amb sumar més vots a favor que en contra, com passa a les sessions d'investidura. Conegudes les posicions dels diferents partits polítics després de l'anunci de la moció de censura, el PSOE, que té 84 escons, té garantit el suport incondicional d'Units Podem-En Comú-En Marea (67) i dels 4 diputats de Compromís, el que suma un total de 155 vots. També disposa del seu soci electoral de Nueva Canarias, que aporta un diputat, Pedro Quevedo. Tot apunta que a aquests 156 vots es podrien afegir els 9 d'ERC i els 8 del PDeCAT. En total, el compte a favor del candidat socialista s'elevaria a 173.

Per contra, ja hi ha 170 diputats en contra de la moció de censura: els 134 del PP i els 3 que sumen els seus socis electorals d'UPN (2) i Foro Asturias (1); els 32 de Cs; i la diputada de Coalició Canària, Ana Oramas, que no pensa sumar-se a una moció «sustentada en Units Podem i els partits independentistes». I en un context de 173 davant de 170, la posició clau la torna a tenir el PNB.