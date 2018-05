Evaristo, retingut per la Guàrdia Civil per les lletres de les seves cançons

Agents de la Guàrdia Civil van identificar Evaristo Páramos, exvocalista de la Polla Records i actual cantant de la banda Gatillazo, per proferir "improperis" aquest dissabte contra aquest cos de la Policia durant el concert que va oferir al festival Primavera Trompetera de Jerez de la Frontera (Cadis).

Els responsables del festival ho han confirmat aquest diumenge a Efe després que transcendissin unes imatges de l'artista sent "acompanyat" per diversos agents cap a la zona de 'backstage' per prendre-li les dades i que l'assumpte es tornés tema del moment a Twitter entre nombroses demandes a favor de la llibertat d'expressió.

Segons ha confirmat el festival després de parlar amb Evaristo, que es troba "tranquil" i que considera que ha passat alguna cosa "habitual" en les seves presentacions en viu, no hi va haver detenció. De fet, el músic va seguir gaudint dels concerts després de parlar amb la Guàrdia Civil.

No s'ha pogut confirmar si es va actuar per una denúncia prèvia o si els membres de l'Institut Armat van actuar 'motu proprio'. El festival Primavera trompetera, que va acollir a més concerts de Rosendo, Macaco, La Raíz, El Canijo de Jerez, SFDK, Nats i Waor, Miguel Campello, Riot Propaganda o Tote King, va tancar ahir a la nit les seves portes després de reunir durant tres jornades a 35.000 persones.

Les xarxes socials s'han omplert de missatges de suport al músic, que s'ha convertit en tema del moment a Twitter.