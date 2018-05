Irlanda vota «sí» a la liberalització de l'avortament amb el 68% a favor

Els primers resultats oficials corresponents a les dades procedents de quatre circumscripcions confirmaven ahir una victòria aclaparadora del sí a la liberalització de l'avortament després del referèndum celebrat aquest divendres, amb el 68% a favor, el 32% en contra i una participació del 64,9% del cens, un cop escrutats els vots en 31 de les 40 circumscripcions en què es divideix el país. Destaca per la seva claredat el resultat de la circumscripció de Dublín centre, on el «sí» va imposar-se pel 76,51%, mentre que el «no» va quedar-se en el 23,49% dels vots.

El primer ministre irlandès, Leo Varadkar, va destacar que, després del referèndum, Irlanda tindrà «una constitució moderna per a un país modern». Varadkar va destacar que el resultat, inesperadament clar a favor del «sí», suposa una «revolució silenciosa» i va anunciar que la nova llei d'interrupció voluntària de l'embaràs podria estar en vigor a final d'aquest mateix any.

Als que van votar «no», Varadkar els va assegurar que Irlanda «és el mateix país que la setmana passada, només que una mica més amable, una mica més tolerant i una mica més moral».

El diari de referència irlandès, The Irish Times, no va dubtar a qualificar la victòria del «sí» com una «victòria aclaparadora, més enllà de qualsevol expectativa».

Des de la campanya del «no» van reconèixer el resultat majoritàriament sense estridències, però algunes veus rebutjaven donar-se per vençudes i consideraven que aquesta reforma pot ser reversible. «Quan el primer dels milers de nadons no nascuts sigui assassinat en clíniques i hospitals irlandesos perquè se li han negat els seus drets humans, tots els que heu votat «no» sabreu almenys que heu lluitat per intentar salvar aquestes criatures», va argumentar l'activista del «no» Declan Ganley.

Altres activistes argumentaven que aquest és un «sí» a poder triar, no un «sí» a l'avortament, i per la qual cosa van instar els polítics que la nova llei d'avortament sigui el més restrictiva possible.

El Govern irlandès va proposar una llei de terminis amb interrupció lliure fins a la setmana 12 i per risc físic o mental per a la dona o risc per al fetus abans o poc després del part.

Primer, però, era necessari derogar en referèndum la Vuitena Esmena de la Constitució, que consagra el dret a la vida del no nascut.