Jacob Jordaens, el mestre flamenc que va succeir Rubens al cim de l'art

L'historiador de l'art Matías Díaz Padrón, president honorífic de l'Institut Moll d'Investigació de Pintura Flamenca, publica l'estudi Jacob Jordaens y España, editat per Epiarte. Un volum doble esplèndidament il·lustrat, fruit de molts anys d'investigació, en què l'expert il·lumina les nombroses ombres que, fins ara, planaven sobre la figura del mestre flamenc Jacob Jordaens i la seva producció i presència a Espanya, amb què rectifica diverses atribucions errònies i precisa la rellevància que va arribar a tenir en la seva època. L'estudi es presentarà al Museu Nacional del Prado, a Madrid, aquest dimarts, 29 de maig.

Peter Paul Rubens (1577-1640), Jacob Jordaens (1593-1678) i Anton Van Dyck (1599-1641) formen una mena de «santíssima trinitat» de la pintura flamenca de la primera meitat del segle XVII. D'aquesta terna, el més desconegut era fins ara Jacob Jordaens, especialment pel que fa a la seva presència i la seva producció a Espanya. Ara, un estudi del president honorífic de l'Institut Moll d'Investigació de Pintura Flamenca, Matías Díaz Padrón, ve a rectificar aquesta mancança: es tracta de Jacob Jordaens y España, que edita Epiarte, Institut Moll, en dos volums esplèndidament il·lustrats.

Les raons d'aquest desconeixement sobre l'obra de Jordaens a Espanya responen a diferents causes, segons deixa establert Díaz Padrón en el seu estudi. En primer lloc, en l'època hi havia certa predilecció per Van Dyck, d'entre els deixebles de Rubens, per part de la noblesa espa-nyola. Una cosa que potser respongui a la seva predilecció per la pintura de gènere (escenes de la vida quotidiana), reflex d'un protestantisme que mantenia en la intimitat. «La pintura de Jordaens té un caràcter més realista, més imponent, arrelada en la cultura nòrdica i allunyada de la posició d'etiqueta de la cort dels Àustries. Per això ha estat difícil trobar les seves petjades a Espanya, encara que això no vol dir que no apareguin obres seves en encàrrecs destacats de la Corona», sosté Díaz Padrón.

D'entre aquests encàrrecs, l'expert destaca la participació de Jordaens a la Torre de la Parada, un palauet situat a Madrid, a prop de la cort, i que Felip IV va habilitar com a pavelló de caça en la dècada de 1630. L'arquitecte reial Juan Gómez de Mora es va encarregar de remodelar l'immoble, i per a la decoració el monarca va encarregar a pintors de gran renom, principalment espanyols i flamencs, la realització de diverses sèries temàtiques. «Jordaens va tenir una participació destacadíssima en el projecte, fins i tot més que qualsevol dels altres grans mestres, realitzant diverses obres de temes mitològics», relata Díaz Padrón.

Dins d'aquesta sèrie, destaca una obra com La caiguda dels gegants, impressionant llenç inspirat en un passatge de Les Metamorfosis d'Ovidi, que centren la temàtica de totes les obres realitzades per Jordaens per a la Torre de la Parada. En concret, el passatge relata el càstig dels déus als gegants que, des de la terra, volien arribar al cel: «I perquè l'elevat cel no estigués més segur que la terra, els Gegants, es diu, van aspirar al regne celestial, i van aixecar muntanyes apilades fins a les altes estrelles. Llavors el pare omnipotent va llançar el seu raig, va fer miques l'Olimp i va enderrocar el Pelió d'Osa que el sostenia».

Durant anys, aquest llenç, de 171 per 285 centímetres i ara al Museu del Prado, es va atribuir a altres autors, especialment per l'existència d'un esbós de Rubens sobre el tema que difereix en diversos aspectes del quadre. Actualment, ja no es dubta de l'autoria de Jordaens.

Una altra raó per explicar el desconeixement a Espanya de l'obra d'aquest mestre flamenc és que la seva freqüent col·laboració amb Rubens i l'elevada qualitat de la seva pintura han fet que, en diverses ocasions, les obres de Jordaens s'atribueixin, per confusió o error documental , a l'anomenat «Homer de la pintura». Després d'una profunda investigació, tornant sobre les fonts originals i realitzant profundes anàlisis estilístiques, Díaz Padrón aporta llum en el seu estudi sobre moltes d'aquestes obres d'autoria confusa.

Una d'elles és Perseu deslligant Andròmeda, conservat al Museu del Prado, i l'autoria del qual es considerava fins ara compartida entre Rubens i Jordaens. Una atribució lògica, d'altra banda, davant les especials circumstàncies en què es va gestar el quadre: encarregat originalment a Rubens pel rei Felip IV, per decorar el Saló nou del Reial Alcàsser, el llenç no estava acabat a la mort del mestre. No era l'única obra de l'encàr-rec reial que havia quedat inconclusa, el que va motivar cert nerviosisme. «Tenim una documentació preciosa sobre aquest tema», relata Díaz Padrón, «en què s'aprecia la desesperació del cardenal-infant Ferran d'Àustria, que portava els projectes del rei des de Flandes». En un primer moment, es pretenia que Van Dyck completés l'encàrrec, però el pintor, que moriria l'any següent, el va refusar. Finalment, el cardenal-infant va recór-rer a Jordaens, que va completar l'encàrrec.

En el cas concret de Perseu deslligant Andròmeda, Díaz Padrón ja hi havia percebut l'empremta de Jordaens anys enrere, en detalls com la figura de Cupido, representant el naixent amor entre l'heroi i la donzella. Però una revisió en profunditat de la documentació li ha permès concloure que la intervenció de Jordaens va ser molt més profunda del que es creia. «És tota seva. L'últim despatx que s'envia a Espanya és revelador, perquè ja hi figura únicament el nom de Jordaens com a autor», sosté Díaz Padrón, que no deixa de destacar que, tradicionalment, Perseu deslligant Andròmeda és una de les obres més apreciades de l'etapa final de Rubens.

Després de la mort de l'anomenat «Homer de la pintura»i de Van Dyck, uns mesos després, Jordaens quedarà com l'únic gran mestre del focus d'Anvers. «Viurà gairebé quaranta anys més, i serà un autor molt valorat. A Espanya arribaran obres seves en gran quantitat, entre elles molts tapissos realitzats a partir de cartrons», explica Díaz Padrón. Precisament, l'estudi en profunditat de la producció de tapissos per part de Jordaens és una altra novetat de l'obra, que aporta llum sobre aquest vessant de la producció del mestre flamenc, el talent extraordinari i fama del qual desbordaran la seva època i propiciaran que, fins i tot en l'època de la monarquia borbònica, segueixin arribant obres seves a Espanya.