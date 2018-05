Milers de persones surten al carrer per reclamar unes «pensions dignes»

Més de 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, van tornar a sortir ahir als carrers de Barcelona convocades per Marea Pensionista i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) per rebutjar la pujada de les pensions prevista en els pressupostos del Govern espanyol i reclamar unes «pensions dignes».

Els pensionistes van tornar a manifestar-se en 200 ciutats de tot Catalunya, en la quarta gran mobilització d'aquest any, aquesta vegada en contra de l'acord entre el PP i el PNB, que contempla, entre altres mesures, la pujada de l'1,6 % per a les pensions, que consideren «insuficient». Vestits de color taronja, els manifestants van començar la mobilització a 2/4 d'11 del matí a la plaça de la Catedral de Barcelona, que estava encapçalada per una pancarta que deia «No al Pacte de Toledo». La manifestació va acabar a la plaça de Sant Jaume.