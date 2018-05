La militància de Podem avala la continuïtat de Pablo Iglesias i Irene Montero al capdavant amb un 68,42% dels vots

Pablo Iglesias i Irene Montero, avalats per la militància

Pablo Iglesias i Irene Montero, avalats per la militància ACN

La militància de Podem ha avalat que Pablo Iglesias i Irene Montero continuïn al capdavant del partit, amb el 68,42% dels vots, segons dades avançades aquest diumenge a la tarda a través de les xarxes socials pel secretari d'organització de la formació, Pablo Echenique. A consulta interna sobre la continuïtat del líder de Podem i de la seva parella i portaveu del grup parlamentari al Congrés -després de la polèmica per la compra d'un xalet de 600.000 euros a Galapagar- hi han participat 188.176 persones, 33.000 més que a Vistalegre 2.

Segons Echenique, aquesta ha estat la consulta més nombrosa de la història del partit. Concretament, 128.300 militants (68,42%) han votat per la continuïtat de Montero i Iglesias i 59.224, un 31,58%, han optat per demanar la seva dimissió i s'han registrat 652 vots en blanc. La consulta va començar dimarts a les cinc de la tarda i ha acabat aquest diumenge.

La pregunta que es feia als militants era: «Consideres que Pablo Iglesias i Irene Montero han de seguir al capdavant de la secretaria general de Podem i com a portaveu parlamentària?». Les respostes possibles eren «Sí, han de seguir», o bé «No, han de dimitir i deixar l'acta de diputats». La consulta ha tingut lloc després de la polèmica generada per la compra d'un xalet de 600.000 euros per part d'Iglesias i Montero, que són parella.