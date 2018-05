El novè brot de l'Ebola fa saltar les alarmes al Congo, on va sorgir el virus

n Les alarmes han tornat a saltar a la República Democràtica del Congo, el país que va veure sorgir el virus de l'Ebola i que ara afronta el que és ja el novè brot del virus. Detectat en una regió remota però estès ja a un gran nucli urbà, les organitzacions mèdiques i humanitàries s'afanyen per contenir la malaltia, ara que els casos es compten només per desenes i no per milers.

El brot afecta ara com ara tres zones de la província d'Équateur, cadascuna amb les seves particularitats i reptes, com ha reconegut l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que va alertar ahir de desafiaments en matèria d'infraestructures i accessibilitat per a les zones de Bikoro i Iboko. A aquesta última localitat, de fet, s'hi arriba després d'un viatge de deu hores per carretera des de Bikoro o en helicòpter, tot i que fins i tot ha estat difícil trobar un lloc adaptat per a l'aterratge.

L'altre gran focus, el més preocupant des del punt de vista epidemiològic, és el de Mbandaka, un nucli urbà de més d'un milió d'habitants que serveix com a nus de transport, tant nacional com internacional. El riu Congo connecta, després d'un viatge de sis o set dies, Mbandaka amb la capital congolesa, Kinshasa, on viuen més de deu milions de persones.