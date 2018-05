El PP de Barcelona exigeix a Colau que retiri una campanya d'Òmnium al metro a favor de les llibertats

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, va demanar ahir a l'alcaldessa, Ada Colau, que retiri dels autobusos i metros la campanya «Demà pots ser tu», que van llançar Òmnium Cultural i altres entitats en defensa de la llibertat d'expressió. Fernández va advertir que la campanya suposa «publicitat política que vulnera la normativa de TMB», ja que ha estat promoguda per Òmnium, Iridia, Fundipau, Novact i IDHC.

Segons el regidor del PP, «aquesta no és la primera vegada que Colau permet publicitat d'aquest tipus en el transport públic, com ja va passar l'any passat amb la publicitat a favor del referèndum il·legal que exhibien autobusos i andanes de metro». El grup municipal del PP ha presentat dues iniciatives per reclamar-ne la retirada, tant davant l'Àrea Metropolitana de Barcelona com davant l'Ajuntament.

D'altra banda, la diputada de Ciutadans al Parlament Sonia Sierra va denunciar ahir que la seu de la formació a Barcelona es va llevar al matí ruixada de pintura groga, i va assegurar que els «atacs constants» que pateix el partit no «faran callar els que defensen la convivència».