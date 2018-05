El PSOE demana a Cs que "deixi de marejar" amb eleccions i candidats: "No negociarem res"

El secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha demanat aquest diumenge a Cs que "deixi de marejar" amb eleccions immediates i candidats com a condició per donar suport a la moció de censura. "No negociarem res. Apel·lem a la responsabilitat dels 350 diputats constitucionals", ha afirmat Ábalos en la cloenda de la Festa de la Rosa a Torrent (València). "La primera resposta que han de donar les formacions polítiques és si estan disposades a tolerar que un govern es sustenti en una xarxa de corrupció institucional. Aquesta és la primera resposta que s'ha de donar. No a favor o no de la moció, o de qui és el candidat ni quant de temps pot durar un hipotètic govern", ha continuat el número dos del PSOE, que també ha negat que la moció impulsada per Pedro Sánchez sigui "temerària" com ha criticat Cs: "Qui ho diu està essent còmplice de la corrupció. No ens quedava alternativa, no era una qüestió d'elecció sinó d'exercir la nostra responsabilitat", ha sentenciat Ábalos.

El secretari d'organització del PSOE ha defensat el "caràcter constructiu" de la moció de censura i ha negat igualment que generi inestabilitat. "El que és inestable és estar com estem a Espanya, en mans d'un govern totalment abatut", ha sentenciat Ábalos, que finalment ha criticat que des del PP s'acusi Sánchez de voler accedir a la Moncloa "a qualsevol preu". "Se'ns acusa de voler el poder a costa del que sigui i com sigui. No home, no. Seria molt fàcil dir-los: vostès volen mantenir el poder a costa del que sigui i com sigui", ha argumentat el número dos del PSOE. "Però mirin, nosaltres no ho volem fer de qualsevol manera. Ho volem fer segons estableix la Constitució i no per vies il·legals i amb finançament il·legal sentenciat per un jutge", ha conclòs Ábalos.