El taxi avisa que es "mobilitzarà" si no es "prenen mesures" contra les apps xineses sense llicència

Els taxistes han avisat al Ministeri de Foment que es "mobilitzaran" si no es "prenen mesures" contra les aplicacions xineses Huan Bao Che i 168, que ofereixen transport en vehicles sense llicència a usuaris d'origen asiàtic tant a Barcelona com a altres ciutats de l'estat. Així ho ha expressat el portaveu d'Elite, Alberto Álvarez. El representant de l'associació professional que agrupa els taxistes ha assegurat a l'ACN que esperen "poc" del Ministeri de Foment i l'ha acusat d'estar "enfonsant" el sector. El portaveu d'Elite s'ha mostrat a favor de la regulació de la vestimenta dels taxistes perquè "millorarà la qualitat del servei". Impulsada per l'Institut Metropolità del Taxi de Barcelona (Imet), la mesura pretén prohibir que els professionals del sector vagin amb bermudes, samarretes de tirants, xandall, roba esportiva o amb xancletes. Pendent de la seva aprovació definitiva, s'espera que la mesura entri en vigor a finals de juny.

Álvarez ha afirmat que la resposta del Ministeri de Foment a la seva denúncia serà, probablement, que hi estan "treballant", però s'ha mostrat poc confiat en què prengui cap mesura per resoldre la presència d'aquestes vehicles "il·legals" a Barcelona. El portaveu de l'associació professional ha demanat que el ministeri "enviï inspectors de transport perquè sancionin aquests vehicles". La sanció per operar sense llicència és de 4.000 euros, segons ha dit el portaveu d'Elite, i va acompanyada de l'enviament del cotxe a un dipòsit.

Davant la previsible inacció del Ministeri de Foment, el portaveu d'Elite s'ha mostrat "confiat" en l'acció de l'Ajuntament de Barcelona contra els vehicles que operen sense llicència, ja que considera que el govern de la capital catalana "ha mostrat que està a favor dels serveis públics". "Confiem en les persones que demostren el que diuen", ha dit en referència a l'Ajuntament.

Álvarez no ha descartat que els taxistes realitzin altres accions si el Ministeri de Foment no actua contra les aplicacions xineses, però ha apuntat que cal esperar a veure si es pren alguna mesura contra aquests vehicles. A més, ha alertat de la inseguretat que pateixen les persones que es mouen amb cotxes sense autorització. "Si hi ha un accident, qui protegeix aquestes persones?", ha preguntat, després de dir que aquests vehicles no tenen cap tipus d'assegurança que protegeixi els usuaris.



El nombre de vehicles sense llicència creix

Segons ha explicat el portaveu de l'associació professional de taxistes, aquestes aplicacions xineses "operen amb cotxes il·legals" i amb "targetes SIM procedents de la Xina". Ha reconegut que hi ha més vehicles sense llicència lligats a aquestes aplicacions a Madrid, però ha alertat que han "notat que el nombre està en augment" a Barcelona. Segons ha dit, tenen constància que n'hi ha uns 150 a Barcelona i més de mil a l'estat.

Álvarez ha destacat que aquests vehicles són un "problema" per a la policia i que és "molt complicat" que puguin actuar-hi a causa de l'idioma. El portaveu d'Elite ha explicat que el protocol que ha de seguir la Guàrdia Urbana un cop detecta un vehicle sense llicència per al transport de viatgers és immobilitzar-lo. Abans, però, el client ha de reconèixer que hi ha hagut una transacció de diners i que el vehicle l'està fent un servei de transport. Els usuaris, però, són generalment d'origen asiàtic, cosa que dificulta la comunicació amb la Guàrdia Urbana.

Per tal de fer front al que ha qualificat d'"intrusos", Álvarez ha insistit que cal "formar la Guàrdia Urbana en el transport de viatgers". També ha proposat la creació d'un cos especial que es dediqui exclusivament a aquest àmbit. El portaveu de l'associació professional de taxistes ha subratllat que amb aquest cos "es recaptarien molts diners" i es milloraria "la seguretat dels usuaris".



A favor de la regulació de la vestimenta

El portaveu d'Elite ha assenyalat que la regulació de la vestimenta dels taxistes és "una bona mesura" perquè "millorarà la qualitat del servei". "Els usuaris són el més important i els hem d'oferir el millor servei possible", ha subratllat. Álvarez ha apuntat que ha estat una decisió que l'Imet ja havia debatut amb els taxistes i que no hi ha hagut "cap tipus de discrepància" entre les part en relació amb la modificació de l'article 42 del reglament del taxi.

El portaveu de l'associació professional també s'ha mostrat a favor que se sancioni "aquells que no compleixen les normes" de vestimenta. Amb tot, ha remarcat que "un conductor professional no ho és perquè vesteixi amb un vestit, sinó perquè sap conduir i coneix els carrers", en referència als conductors d'empreses que utilitzen llicències VTC, com Uber o Cabify.

De fet, Álvarez s'ha desmarcat de la imatge d'aquest tipus d'empreses i ha insistit que es tracta de "conductors que no són professionals". "No ens comparem perquè som diferents", ha dit. A més, ha afegit que és important que "els treballadors que estan conduint es guanyin bé la vida perquè ho facin amb un somriure".

La modificació de l'article 42 del reglament dels taxistes, que regula la vestimenta, ha estat aprovada per l'Imet. Ara, està pendent de ser aprovada pel consell metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i s'espera que entri en vigor a finals del mes de juny.