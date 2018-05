Torra avalarà la moció de censura si el PSOE fa costat als «presos polítics»

El president de la Generalitat, Quim Torra, no tanca la porta a donar suport a la moció de censura del socialista Pedro Sánchez, però, tal com està la situació política catalana, està clar que no li donarà un xec en blanc. El dirigent català va dir ahir que li farà costat si dóna suport als «presos polítics». No va aclarir si això significava poder formar un govern amb els polítics catalans que estan a la presó –tal com tenia pensat Torra– i que el Govern de Mariano Rajoy no pensa avalar amb la publicació dels seus noms al DOGC.

Simplement va dir que està a l'expectativa del que digui el líder del PSOE quan defensi al Congrés dels Diputats la moció de censura contra el Govern del PP. «Hem de veure la proposta de Pedro Sánchez. Ens tindrà al seu costat sempre que vulgui republicanitzar l'Estat», afirmava ahir el líder de l'executiu català a l'estació d'esquí de la Molina, en l'acte del 75è aniversari del primer remuntador del domini esquiable.

Torra, de fet, no només va fer referència explícita als presos polítics i va dir que avalarà Pedro Sánchez si en la seva proposta per governar l'Estat espanyol –en el cas que la moció de censura prosperés– si «defensa dels drets civils i polítics de tota la ciutadania». I en aquest sentit va afegir: «Això vol dir la defensa de la llibertat d'expressió, de manifestació, de concentració i donar suport als presos polítics i a l'exili. I a gent que s'ha hagut d'exiliar, com cantants, per expressar lliurament la seva opinió. Això no pot passar».

El president també es va referir a la carta que va enviar a Mariano Rajoy i ha assenyalat que no ha rebut resposta. Torra ha explicat que han presentat mesures cautelars al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) davant la negativa de Rajoy de nomenar els consellers. «Ho hem fet per la via contenciosa, però ens reservem el dret de presentar una querella per prevaricació», va concretar.

El president també va lamentar que el Govern espanyol no hagi contestat la carta que li va enviar, però «no entendria de cap manera que no hi hagués resposta». Amb tot, Torra demana a l'executiu de Rajoy que nomeni «de forma immediata» els consellers.

El president de la Generalitat va explicar que ja han presentat mesures cautelaríssimes al TSJC davant la negativa del Govern de l'Estat a nomenar Rull, Turull, Comín i Puig. Torra va tornar a recordar la resolució favorable de la Comissió Jurídica Assessora (CJA). «El dictamen diu que l'Estat ha de publicar el nomenament. Catalunya necessita un Govern».