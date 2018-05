Eduard Pujol assegura que li costa molt veure les diferències entre el PP i el PSOE

El portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, va afirmar ahir sobre un eventual suport a la moció de censura impulsada pel PSOE al president del Govern, Mariano Rajoy: «155 per 155, on és el canvi?».

En declaracions als mitjans quan va visitar l'Aplec del Caragol a Lleida, Pujol va opinar que li costa molt veure les diferències entre qui ha aplicat l'article 155 de la Constitució a Catalunya,amb referència al Govern del PP, i els que de «manera seguidista» ho han secundat.

El portaveu parlamentari va assegurar que qualsevol suport dels independentistes «passa per un no del PSOE a la repressió, a jugar amb la democràcia i a flirtejar amb els qui no defensen la llibertat. Ho tenen molt fàcil però ho fan molt complicat». «Tenim molt clar que la pregunta que respondrem sempre és: què guanya Catalunya amb la possibilitat d'aquest canvi a la Moncloa?», va avisar.

Pujol va lamentar que des del PSOE continuïn «amb la política del furor del convers, de la mala rèplica, d'actituds de dretes com el PP», com ara no voler parlar dels «presos polítics».