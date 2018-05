L'Audiència envia a presó Bárcenas, Ortega i López Viejo per la trama de la Gürtel

La secció segona de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha enviat a la presó l'extresorer del PP, Luís Bárcenas (condemnat a 33 anys i 4 mesos), l'exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (38 anys i 3 mesos) i l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo (31 anys i 9 mesos). La sala, en canvi, posposa fins dimecres la decisió sobre els altres condemnats que havia citat per decidir la seva situació personal. Hauran de tornar a l'Audiència Nacional aquest dimecres a les 12h per conèixer si entren o no a la presó.

Fonts jurídiques han confirmat que els magistrats han resolt només els casos on existia "unanimitat". En el cas de Bárcenas, la interlocutòria destaca que està condemnat a més de 30 anys i que s'incrementa el risc de fugida perquè té un "entramat societari organitzat per sostreure fons" i que part d'aquests diners no s'han aconseguit localitzar. La sentència de la Gürtel va condemnar 29 dels 37 investigats. D'aquests, 16 estaven citats aquest dilluns a l'Audiència Nacional en una vista per revisar les mesures cautelars. Els tres empresonats aniran a Soto del Real.