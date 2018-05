Un jove de Premià de Dalt, detingut per amenaçar Carlos Carrizosa a través de Twitter

Un jove de 20 anys de Premià de Dalt (Maresme) ha estat detingut per la policia espanyola per un tuit que va escriure després de l'incident protagonitzat per Carlos Carrizosa al Parlament, quan va retirar un llaç groc i el ple va ser suspès. En la seva piulada, el noi va escriure "Carlos Carrizosa, acabes de sentenciar la teva vida, valent fill de puta", paraules que van dur la formació taronja a presentar una denúncia el mateix divendres.

Aquest matí de dilluns, agents de policia han arrestat el jove, que ha estat traslladat a la comissaria de la Verneda. Un cop hagi declarat, es preveu que quedi en llibertat acusat d'un presumpte delicte d'odi i amenaces i el cas es remeti al jutjat i a la Fiscalia d'odi.

L'actuació de Carrizosa que va dur a la suspensió del ple del Parlament



La piulada del jove de Premià de Dalt feia referència a l'episodi viscut divendres al Parlament. El president, Roger Torrent, va suspendre durant una hora el ple que s'estava celebrant després que el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, retirés un llaç groc que els grups independentistes havien col·locat a la bancada del Govern. La recol·locació en un altre lloc, apartat dels seients dels diputats taronges va permetre reprendre la sessió.