La Mesa del Congrés admet a tràmit la moció de censura de Sánchez conta Rajoy

La Mesa del Congrés ha admès a tràmit aquest dilluns la moció de censura que els 84 diputats del PSOE van registrar el passat divendres contra Mariano Rajoy. Ho ha fet en una breu reunió que ha començat quan passaven 10 minuts de les 10 del matí on s´ha qualificat l´escrit –no s´ha debatut ni votat, sinó que simplement s´ha comprovat que reuneix tots els requisits- perquè la presidenta del Congrés, que és qui té aquesta potestat, fixi ara la data del debat. En el cas de la moció de censura fallida de Pablo Iglesias contra Rajoy van transcórrer 24 dies entre la seva presentació i el debat. Tal com estableix el Reglament del Congrés dels Diputats, la Mesa ha de posar ara en coneixement del president del govern espanyol i dels portaveus dels grups parlamentaris l´admissió a tràmit de la moció, i s´obre un termini de dos dies en cas que altres grups vulguin impulsar mocions alternatives.

Pastor haurà de fixar ara la data del debat, que no es pot celebrar en un termini inferior a cinc dies des del moment en què es va registrar la moció el passat divendres. Per prosperar, la moció de censura haurà d´obtenir la majoria absoluta del Congrés (176 diputats).El debat s´iniciarà amb la defensa de la moció de censura per part d´un els seus signants, i el candidat –que no té perquè ser diputat al Congrés, com no ho és Pedro Sánchez- podrà intervenir sense limitació de temps per exposar el se programa de govern.Posteriorment, després d´una interrupció decretada per la presidenta del Congrés, intervindran els representants dels grups parlamentaris durant 30 minuts i disposaran d´un altre torn de rèplica de 10 minuts. Finalment la Presidència convocarà una única votació. En cas de prosperar per majoria absoluta, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, ho posarà en coneixement "immediatament" en coneixement del rei i del president del govern espanyol. El candidat alternatiu que ha impulsat la moció de censura queda investit de manera automàtica i no cal cap altra votació.