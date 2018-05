La moció serà avui admesa a tràmit al Congrés

? La moció de censura registrada divendres passat serà admesa a tràmit per la Mesa del Congrés en la reunió d'avui, i a partir d'aquí s'obrirà un termini de dos dies per si altres grups volen presentar altres mocions amb candidats alternatius. La data del debat la fixarà la presidenta del Congrés, Ana Pastor, però en tot cas no podrà ser abans dels cinc dies següents des de la seva presentació, el que descarta que se celebri aquesta setmana.