El president d'Itàlia frena la formació del govern euroescèptic proposat per la Lliga Nord i el Moviment 5 Estrelles

El president d'Itàlia, Sergio Mattarella, es reuneix aquest dilluns amb l'economista Carlo Cottarelli, el nou home encarregat de formar govern a Roma. La reunió al Quirinal arriba després que aquest diumenge el president de la república hagi frenat la formació del govern euroescèptic que buscaven la Lliga Nord i el Moviment 5 Estrelles. El veto de Mattarella al nom de Paolo Savona, contrari a l'euro, com a ministre d'Economia, ha accelerat la possibilitat de noves eleccions a Itàlia. El president italià ha rebutjat aquest diumenge l'octogenari proposat per la cartera d'Economia i, constatat el fracàs per constituir un govern, qui tenia l'encàrrec d'aconseguir-ho- el proposat com a primer ministre, Giuseppe Conte- ha renunciat a formar govern. Un cop acceptada la renúncia per part del president d'Itàlia, ara la tasca és a les mans de Cottarelli. Mentestant, el líder del Moviment 5 Estrelles, Luigi Di Maio, ha demanat al Parlament que impugni Mattarella i el cap de la Lliga Nord, Matteo Salvini, ja ha advertit de protestes massives si no es convoquen unes eleccions anticipades.

Carlo Cottarelli (Cremona, 1954) és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Siena i té un màster a la London School of Economics. La seva carrera s'inicia al Banc d'Itàlia i passa per diverses posicions en l'àmbit econòmic i financer. Segons diversos mitjans italians destaca, entre aquestes, la seva experiència com a director d'Afers Fiscals de l'FMI. Després de prop de 25 anys treballant a Washington, Cottarelli retorna a Itàlia el 2013, cridat pel llavors govern d'Enrico Letta per assumir l'encàrrec de comissari de la revisió de la despesa pública.