El PSOE respon a Torra: «No negociarem sobre els presos i la moció de censura»

El secretari general del PSOE, José Luís Abalos, ha contesta el president de la Generalitat, Quim Torra, que no negociaran sobre els polítics empresonats per sumar-los a la moció a de censura. "No negociarem en aquestes qüestions com és conegut", ha declarat Ábalos a 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser. El socialista ha afirmat que quan va escoltar Torra dient que donarien suport a la moció si es donava suport als "presos polítics catalans", va pensar que el PSOE tenia raó "quan va dir que no negociarà cap qüestió en aquest sentit". "Ells sabran què han de fer, nosaltres sabem què hem de fer", ha afegit. D'altra banda, ha recordat que Cs "no té capacitat" per presentar una moció de censura alternativa i per això els ha fet una crida a sumar-se a la seva.