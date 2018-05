El Síndic demana alliberar els presos sobiranistes i depurar responsabilitats per les càrregues de l'1-O

Arxiu particular

Agents de la Guàrdia Civil a Fonollosa, l´1-O. Arxiu particular

Alliberar els polítics independentistes que són a la presó, establir un diàleg entre els governs català i espanyol, aixecar l´article 155 de la Constitució i restablir el govern català i investigar i establir responsabilitats legals per les càrregues policials del dia 1 d´octubre.

Aquestes són algunes de les propostes més destacades de l´informe que ha emès el Síndic de Greuges i en el que analitza la reacció de la justícia espanyola després de l´1-O i arran de l´aplicació del155.

Llegeix l´informe del Síndic íntegre aquí.

En el text, d´una cinquantena de pàgines, l´ens demana, també, que els empresonats per delictes de rebel·lió i sedició quedin en llibertat mentre no es celebri un judici que, matisa l´informe, sigui amb plenes garanties. En aquest sentit, fa una crida a enfortir les garanties democràtiques sobre drets fonamentals com ara els d´expressió, reunió i manifestació.

Per al Síndic, la situació que viu actulament Catalunya és una problemàtica de caràcter «eminentment polític» que només es resoldrà amb un diàleg constructiu per aconseguir una solució política al conflicte. Diàleg, aquest, que s´ha de dur a terme entre les societats civils de Catalunya i la resta de l´Estat, i, alhora, entre els governs d´ambdues bandes.

Sobre les càrregues de l´1-O

L´ens que dirigeix Rafael Ribó també fa una crida, seguint les demandes d´organismes internacionals com el Consell d´Europa i les Nacions Unides, a depurar les responsabilitats de les càrregues policials del referèndum de l´1 d´octubre.