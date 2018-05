Un treballador de l'aeroport del Prat perd una cama per una errada mecànica

Un vigilant de la terminal de càrrega de l´aeroport de Barcelona – El Prat ha perdut una cama per la mala fixació d´un carro de transport de mercaderies. Segons han detallat fonts sindicals a l´ACN, l´accident va ocórrer aquest diumenge al migdia, quan es va desviar un dels carros encadenats a un vehicle tractor que accedia a la zona de descarrega. El carro va perdre la fixació de seguretat just a l´altura de la porta, en el punt on hi havia un vigilant de seguretat i un treballador del servei de handling. Tots dos van quedar atrapats entre el carro i una tanca de seguretat. A resultes de l´impacte, el vigilant va perdre una cama i és en risc de no poder conservar l´altra, mentre el treballador de handling ha estat operat d´urgència amb ferides greus en una cama. Comissions Obreres ha criticat l´estat "deplorable" dels vehicles de transport de mercaderies i equipatge, i ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball.

Des del sindicat han detallat que el carro es va desviar perquè no van funcionar els passadors de seguretat que vetllen per a què els vagons mantinguin el sentit del vehicle tractor, i consideren que l´errada mecànica es va produir perquè les màquines "són heretades de diverses licitacions i tenen entre 10 i 15 anys d´antiguitat".

CCOO assegura que ha comunicat "reiteradament" les "deficients" condicions de treball amb què es manipulen les mercaderies i equipatges a l´aeroport, alhora que lamenta que l´accident d´aquest dilluns "és producte de les deficiències preventives". "Els equips de manipulació han d´estar en condicions òptimes", reclama un portaveu de Comissions Obreres.

El sindicat és ara a l´espera del resultat d´una inspecció laboral i reclamen que la investigació serveixi per depurar responsabilitats i indemnitzar les víctimes. A banda dels dos ferits de gravetat, a resultes de l´accident els serveis mèdics també van haver d´atendre d´un atac d´ansietat el conductor que transportava la mercaderia.