Trump reitera que la cimera amb Kim Jong-un a Singapur se celebrarà

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que està a l'espera de la cimera del 12 de juny amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, a Singapur, i va afegir que les converses continuen anant molt bé. «Les coses van molt bé, pel que fa a la cimera amb Corea del Nord», va assegurar el mandatari des de la Casa Blanca. «Tot està avançant de la forma correcta. Així que ara estem esperant la reunió del 12 de juny a Singapur. Això no ha canviat, així que ja veurem què passa», va explicar. Per la seva part, Kim va reafirmar el seu compromís per «completar» la desnuclearització de la península coreana i per participar en la cimera.