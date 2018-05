Els barons del PSOE avalen Sánchez però rebutgen pactes amb els independentistes

Diversos barons del PSOE van mostrar ahir durant el Comitè Federal del partit el seu suport a la moció de censura que el líder dels socialistes espanyols, Pedro Sánchez, impulsa contra Mariano Rajoy, tot i que van expressar també la seva aversió a qualsevol mena de negociació amb les forces independentistes per aconseguir els seus vots.

La reunió a Ferraz –on es van demanar 22 paraules– va estar marcada per la crida a la «responsabilitat» de Pedro Sánchez als 350 diputats davant una «emergència institucional», però hi va planar la preferència d'alguns dels seus assistents perquè la moció de censura prosperi amb el suport de Ciutadans, una força que ja ha avançat que no hi donarà suport. És el cas de Susana Díaz, Emiliano García-Page i Ximo Puig, que en l'últim cas –i en converses amb els periodistes– va destacar l'exercici de «responsabilitat» que els socialistes van fer per donar suport al 155 i va apuntar la seva preferència per un acord amb el partit de Rivera.

La reunió va transcórrer en un clima molt més plàcid que en ocasions anteriors i diversos dels seus assistents vasn apuntar a la necessitat d'impulsar aquesta moció de censura «ètica» que ha de permetre fer fora el PP de La Moncloa «per higiene democràtica». Entre bastidors, la crida de diversos dels assistents perquè aquesta moció s'assoleixi sense fer cap tipus de concessió a cap de les formacions que hi puguin donar suport. Segons van explicar, no es tracta de rebutjar els seus vots sinó de no negociar la seva obtenció. Amb tot, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, va llançar un missatge als seus barons i als membres de la direcció socialista, als qui va emplaçar a obviar les «desqualificacions» que rebran pel fet que formacions independentistes podrien donar suport a la iniciativa.

Aquesta, segons Sánchez, serà una moció de censura «constructiva» per fer un govern «que garantirà l'ordre constitucional i la convivència constitucional» i on el PSOE «assumeix la seva responsabilitat» com a «partit de govern».



S'avança el debat

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, va anunciar ahir als grups parlamentaris que la moció de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy es debatrà aquest dijous i divendres, data en què es votarà. Va adoptar la decisió després de la breu reunió on la mesa del Congrés va admetre a tràmit l'escrit presentat pels 84 diputats del PSOE.

La celeritat va generar perplexitat al Congrés, perquè divendres era el primer dia en què per reglament es podia votar la moció de censura i en el cas anterior de la moció de censura fallida de Pablo Iglesias contra Rajoy van transcórrer 24 dies entre la seva presentació i el debat. Amb tot, el PSOE va rebre l'anunci de la data com una «bona notícia i una oportunitat per posar fi a la situació de deteriorament de les nostres institucions, per millorar la nostra qualitat democràtica i obrir un nou temps». En declaracions als passadissos, Pastor va justificar la pressa en la convocatòria de la moció perquè la qüestió és «de prou importància per donar-li celeritat», va dir.