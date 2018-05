Comín renuncia a la delegació del seu vot al Parlament

El diputat d´ERC Toni Comín ja no tindrà el seu vot al Parlament delegat en el portaveu o president del seu grup parlamentari. Aquest mateix dimarts, la Mesa del Parlament tractarà el cas després de rebre per part del propi Comín un escrit renunciant a la delegació de vot que li va ser concedida quan tenia mesures cautelars interposades per la justícia belga.

Amb aquesta renúncia, Comín evita que la Mesa del Parlament hagi de prendre una decisió sobre mantenir-li o retirar-li aquesta delegació de vot després d´haver quedat sense restriccions de moviment forçades per Bèlgica. I és que PSC i Cs havien presentat una petició de reconsideració de la decisió de la Mesa d´acceptar la delegació del seu vot, en conèixer´s la darrera decisió de la justícia belga.

Ara, després de la renúncia, la Mesa no cal que s´hi pronunciï i el diputat, tot i no poder votar, podrà mantenir el seu escó al grup d´ERC.