El consum de tabac a Catalunya assoleix un nou mínim històric

El consum de tabac a Catalunya segueix la tendència dels darrers anys i el 2017 ha assolit un nou mínim històric. Només el 24% de les persones de més de 14 anys es consideren fumadores diàries o ocasionals, la xifra més baixa mai registrada.

Segons dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya publicades amb motiu del Dia Mundial contra el Tabac, 60.000 persones deixen de fumar cada any però encara hi ha 1,5 milions de fumadors a Catalunya. Es calcula que fumar és la causa de més d'una mort cada hora, és a dir, 10.000 defuncions a l'any, segons dades del 2015. A més, de les 27 persones que moren cada dia a Catalunya per causa directa del tabac, 7 són per malalties cardiovasculars, ja que fumar triplica el risc d'infart de miocardi o angina de pit.

Des de Salut Pública, durant la XIX Setmana Sense Fum es vol fer especial atenció a la relació entre el tabac i les malalties cardiovasculars, ja que el tabac fa que les artèries acumulin greix i disminueixi la seva elasticitat, i triplica aquest risc de patir infart de miocardi o angina de pit. El cardiòleg de l'Hospital de Sant Pau Antonio Barros explica que el tabac té efectes aguts, que normalment es poden eliminar fàcilment dies després de fumar, però també efectes crònics que no són reversibles. Barros destaca que fumar provoca una «predisposició a patir» algunes malalties que potser arribarien més tard, si no es fumés, però que enganxen els fumadors en edat «d'estar treballant sense problemes».

Segons les dades donades a conèixer ahir per l'agència, entre el 1990 i el 2017, la prevalença del tabaquisme s'ha redut en pràcticament 10 punts, entre els qui reconeixen fumar diàriament i de manera ocasional. Així, el 1990 es va registrar un 33,7% de persones que es consideraven fumadores, i l'any passat, es va tancar amb un 24%, un mínim històric. La prevalença entre els qui fumen cada dia és del 21%, una xifra que és lleugerament superior a la mitjana de l'OCDE, que és del 18%.

Tot i que encara hi ha feina per fer, tal com reconeix la sotsdirectora de promoció de la salut de l'ASPCAT, Carmen Cabezas, són dades que demostren que les lleis antitabac han fet el seu efecte perquè han «desnormalitzat» el consum de tabac en tots els entorns i, per tant, han generat un canvi d'apreciació «en el que és normal». A més, apunta Cabezas, la incidència de l'atenció primària o les campanyes a les escoles també han tingut impacte en aquesta davallada.