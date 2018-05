Cospedal al Congrés: «No hi ha hagut caixa B del PP, encara que ho digui una sentència»

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha assegurat aquest dimarts davant la comissió d'investigació del finançament il·legal del PP que "no hi ha hagut caixa B del PP, encara que ho digui una sentència d'un jutge". "Jo no tinc coneixement de l'existència de cap caixa B ni durant la meva etapa, ni anteriorment, ni crec que n'hi hagués mai", ha afirmat abans d'insistir que malgrat la sentència del cas Gürtel aquest fet "no està contrastat".

Cospedal, que durant la seva compareixença fins i tot ha amenaçat de querellar-se contra el portaveu del PSOE a la Comissió, Artemi Rallo (que l'ha acusat de fals testimoni), ha restat importància a la sentència de la primera època de Gürtel i ha destacat que el PP no va obtenir "cap benefici econòmic" de la trama, malgrat la sentència que condemna la seva formació a pagar 245.492 euros com a 'partícip a títol lucratiu'.

La número dos del PP també ha assegurat que ella no va donar l'ordre de ressetejar els ordinadors de Bárcenas i ha negat que els discos durs fossin destruïts a cops de martell. Això, ha afirmat, "són coses de Bárcenas i el seu advocat" perquè "tot això és un muntatge per perjudicar el PP". També ha apuntat que la indemnització "en diferit" de Bárcenas "es una pràctica habitual a empreses". "Es va fer així, perquè així es va acordar", ha dit abans d'assegurar també que les donacions apuntades a nom de "López H" i "López del Hierro" no corresponen al seu marit, Ignacio López del Hierro. En aquest sentit ha acusat l'oposició de "masclisme" per "utilitzar el meu marit per castigar-me a mi".