Duque i Petro busquen pactes per a la segona volta de les eleccions a Colòmbia

n Els dos candidats que han aconseguit superar la primera volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, celebrada diumenge, el conservador Iván Duque i el líder d'esquerres Gustavo Petro, han començat a tancar aliances amb alguns dels aspirants eliminats per garantir-se la victòria a la segona volta, el 17 de juny.

Segons els resultats oficials, Duque, representant «uribista», es va imposar a la primera ronda amb un 39,15 % dels vots, i Petro va aconseguir el segon lloc, amb un 25,09 % dels sufragis, tal com vaticinaven totes les enquestes.

En un tercer lloc molt proper a Petro s'ha situat Sergio Fajardo, que capitaneja l'esquerra clàssica del Pol Democràtic i el Partit Verd, amb un 23 %, gràcies als vots que ha aconseguit esgarrapar a un costat i altre de l'espectre polític com a candidat de centre.

Fajardo és el més desitjat de cara a la segona volta perquè el suport dels seus votants podria portar a la victòria qualsevol candidat. Durant la campanya electoral es va negar a avançar un possible suport a Duque o a Petro i ahir va ratificar la seva posició: «No he fet ni he suggerit cap aliança amb ningú».

No obstant això, va assenyalar que ara s'obre «un període de reflexió». «Ho revisarem amb molt de compte, escoltarem molta gent per definir què podem fer (...) Són 4.600.000 vots de persones que van pensar lliurement, són elles les que tenen realment l'última paraula», va afirmar el candidat del Pol Democràtic.