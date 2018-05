El fiscal general de l'Estat confia que Alemanya entregarà Puigdemont

El fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, va assegurar ahir que confia en l'entrega a Espanya de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, malgrat els obstacles que està trobant la tramitació a Alemanya de l'ordre d'extradició dictada pel Tribunal Suprem. «Sí, confio en l'entrega, confio en la Fiscalia alemanya, substancialment, en totes les gestions que està fent», va afirmar de forma breu en ser preguntat sobre la qüestió.

Sánchez Melgar va fer aquestes declaracions després d'assistir al Fòrum Cinco Días en el qual va intervenir el ministre de Justícia, Rafael Catalá, qui va estimar que l'ordre d'entrega cursada pel Tribunal Suprem s'està tramitant sense traves i «amb total normalitat». Segons el seu parer, el sistema actual, basat en la confiança mútua i en una llista de categories delictives que han de ser analitzades pel país receptor de l'euroordre abans de procedir a l'entrega, ha demostrat que és «un èxit», una experiència amb la qual cada any es resolen entre 500 i 600 casos «amb tota naturalitat», segons el ministre Catalá.

En el cas alemany, on en una primera resolució l'Audiència Ter-ritorial de Schleswig Holstein va rebutjar entregar Puigdemont pel delicte de rebel·lió, Catalá va recordar que el procés encara no ha acabat i, com Sánchez Melgar, va destacar el «compromís i la fermesa» que ha mostrat la fiscalia germànica en defensa de l'ordre dictada per la Justícia espanyola.