La Fiscalia demana als Mossos evitar l'ocupació «irregular» de llocs públics

Pancarta amb el llaç groc que hi ha a la façana de l´ajuntament de Barcelona acn

El nou tinent fiscal de la Fiscalia de Catalunya, Pedro Ariche, va demanar als Mossos d'Esquadra que actuïn d'ofici per vetllar per la «correcta convivència» en els espais públics i d'oci, per evitar que s'ocupin de forma «irregular» i que es produeixin «enfrontaments entre particulars». En el seu discurs de presa de possessió com a nou tinent fiscal, al qual van assistir el cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, i responsables de la resta de cossos i forces de seguretat, Ariche es va referir així als incident ocorreguts en les últimes setmanes pels símbols instal·lats en diverses platges en suport dels líders independentistes presos.

Ariche va recordar que correspon als Mossos, com a «policia integral» de Catalunya, «vetllar per la correcta convivència de tots els espais públics, evitant que es produeixin situacions de confrontació quan aquests, i particularment els llocs destinats a l'oci i gaudi de tothom, s'ocupin de manera irregular a través de formes que no tenen res a veure amb el legítim exercici de la llibertat d'expressió».

En aquest sentit, els va instar a adoptar d'ofici les «mesures necessàries per evitar que tals indesitjables situacions es produeixin» i per impedir «enfrontaments entre particulars» com els que s'han viscut els últims dies. En el seu discurs, el tinent fiscal es va dirigir també al Govern de la Generalitat, en recordar que les relacions de l'executiu català amb ell «només podran dur-se a terme dins de la legalitat constitucional i estatutària i dins del respecte institucional».

En aquest sentit, va defensar que les institucions públiques «han de ser representatives de tots els ciutadans i han de servir els seus fins comuns. Les institucions no poden estar permanentment segrestades per la ideologia, més pròpia de l'actuació dels partits polítics, i el que demana diàleg també ha de saber cosir i representar tots els ciutadans», va afegir Ariche.



«Invasió de l'espai públic»

El grup parlamentari de Cs ha registrat un escrit a la delegació del Govern espanyol a Catalunya per demanar que l'executiu de Mariano Rajoy actuï davant la «invasió» de l'espai públic. Així ho va explicar ahir la diputada Sonia Sierra en una roda de premsa al Parlament, on també va anunciar que el grup taronja registrarà una proposta de resolució per demanar que es respecti la «neutralitat» dels espais públics.

A més, Cs prepararà mocions als ajuntaments per «preservar la neutralitat» dels consistoris. Sierra va defensar que «els llaços grocs generen problemes de convivència i de fractura social».