El Govern de Torra aprovarà interposar una querella contra Rajoy per prevaricació

La primera reunió que el president de la Generalitat, Quim Torra, faci amb els nous consellers acabats de nomenat servirà per respondre a la negativa del govern espanyol a publicar els primers noms que es van escollir per conformar el Consell Executiu. En un comunicat, la Generalitat ha avançat que quan Torra i el nou Govern es reuneixin es "prendrà la decisió d'interposar una querella per prevaricació contra el president espanyol, Mariano Rajoy, per impedir la publicació al DOGC del decret 2/2018", on es nomenava el Govern que incloïa noms de polítics que són a la presó o a Brussel·les.

La Generalitat s'empara per presentar la denúncia en el que contemplava el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. El primer Consell Executiu de Torra i els nous consellers, a més, també aprovarà la impugnació de l'aplicació de l'article 155 en el seu conjunt, i alhora presentarà al·legacions contra la impugnació per part del govern espanyol "d'onze lleis d'alt contingut social durant el període durant el qual ha estat vigent aquest article".

L'anunci de la querella i les impugnacions s'ha conegut, a més, alhora que es confirmava que el president de la Generalitat, havia modificat el seu Govern per superar el bloqueig i ha incorporat quatre cares noves. Laura Borràs substituirà Lluís Puig, que és a Brussel·les, al capdavant de Cultura, i Alba Vergés liderarà el departament de Salut en comptes de Toni Comín, també a la capital belga.

Pel que fa als dos empresonats a Estremera, Elsa Artadi passarà al departament de la Presidència i Àngels Chacón encapçalarà el departament d'Empresa. Finalment, a Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet substituirà Josep Rull. La presa de possessió del vicepresident i de tots els consellers es faria en principi la setmana que ve, segons han explicat fonts de la Presidència a l'ACN.