Iglesias avança que si la moció del PSOE fracassa vol impulsar-ne una altra

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha avançat que si la moció del PSOE no prospera volen impulsar-ne una altra per "fer fora el PP". El líder de la formació lila assegura que la primera opció és donar suport al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, fins i tot si vol governar en solitari perquè creu que el que cal és "un govern progressista".

Si Sánchez no aconsegueix els 176 vots el divendres, Iglesias diu que cal "dialogar amb tothom i buscar fórmules" per treure la de la Moncloa Mariano Rajoy i convocar eleccions. No ha volgut donar detalls sobre com ho faria –"tot això es parlaria a partir de divendres", ha puntualitzat- però ha deixat clar que ell no seria el candidat. "No tinc cap interès en ocupar aquesta posició que ja vaig ocupar", ha dit, en referència a la moció de censura que ja va presentar i perdre el juny de 2017. Iglesias recorda que tenen 67 diputats i que, per tant, no els cal demanar "prestats" suports per presentar la moció de censura, a diferència de Cs a qui li falten tres diputats per poder prendre la iniciativa.

El reglament de la Cambra estipula que un partit no pot presentar més d'una moció de censura en el mateix període de sessions. Per tant, en cas que Podem fer el pas, hauria de ser ja a partir del setembre.

El secretari general de Podem ha confirmat que ha rebut la "trucada breu" de Sánchez però que no han entrat a debatre quan haurien de ser les eleccions en cas que el PSOE guanyi la moció de censura.