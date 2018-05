Mercadona retira un lot de sucs de soja per contenir traces de llet

El grup alimentari J. García Carrión ha comunicat a Mercadona que procedeixi a retirar dels seus supermercats el lot L-D068DA, amb caducitat de 3 de setembre de 2018, relatiu al seu producte de minibrick de "Beguda Maduixa Plàtan Soja Hacendado" perquè conté traces de proteïna de llet de vaca.

Aquest moviment s'ha realitzat de forma coordinada amb les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana, dins del marc de col·laboració conjunt que tenen estipulat per a aquest tipus de situacions, han informat Mercadona i J. García Carrión en una nota de premsa.

Les dues companyies han assenyalat que es posen a disposició dels clients que posseeixin el lot citat d'aquest producte perquè puguin tornar-lo i se'ls reintegri l'import del mateix a qualsevol establiment de la cadena.

Han aclarit, però, que el producte és totalment segur per a aquelles persones que no tenen al·lèrgia a la proteïna de llet de vaca i han explicat que davant qualsevol dubte o pregunta sobre el particular, els clients poden trucar al telèfon gratuït d'atenció al client de J. García Carrión (96 875 81 75) o al de Mercadona (900 500 103).

De la mateixa manera, la informació estarà disponible als webs de les dues companyies. Des del grup J. García Carrión han afegit que porten des de 1890 "garantint la qualitat i la seguretat alimentària dels nostres productes" i han demanat disculpes als clients "per les molèsties que els hàgim pogut ocasionar".