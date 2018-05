PERFIL | Àngels Chacón, la fins ara directora general d'Indústria es posa al capdavant d'Empresa

Àngels Chacón (Igualada, 1968) serà l'encarregada de pilotar el departament d'Empresa i Coneixement del nou Govern de Quim Torra. Chacón escala posicions dins del departament: Fins ara era la directora general d'Indústria, càrrec que va assumir el passat mes de juny. La futura consellera -membre del PDeCat- és tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada. En l'àmbit local, ha estat regidora des de 2011 i des d'aleshores encapçala el departament de Dinamització Econòmica, Coneixement i Internacionalització de la capital de l'Anoia. Chacón és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i està especialitzada en comerç internacional. Més enllà de la gestió pública, ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional com a directora d'exportació de diverses empreses del sector paperer, enfocada en els mercats de l'Orient Mitjà i l'Europa de l'Est.